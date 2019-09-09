Polis geçit vermedi! Samanın içinden 663 kg çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin her türlü yöntemine karşı amansız bir mücadele veriyor. Narko timler, Lice yolu üzerinde durdurulan saman yüklü kamyonda yapılan aramalarda, 663 kilogram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli S.S. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Polis yetkilileri, İl genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceğini söylediler