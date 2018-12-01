Diyarbakır'da sel, bir köyü ikiye böldü
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağmur, sele neden oldu. Sel nedeni ile köyü ilçeye bağlayan köprünün çökmesi sonucu köylüler, suların ortasında hastaları ile birlikte mahsur kaldı.
- İHA
Ergani ilçesine bağlı Şeh Gür köyü, bugün sabah saatlerinde sel felaketi ile uyandı. Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, birikintilerin toplanması ile sele dönüştü. Meydana gelen sel nedeni ile köyü ilçeye bağlayan köprü yıkılırken, hastalarını hastaneye götürmek isteyen vatandaşlar da selin ortasında mağdur kaldı.
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