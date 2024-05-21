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Diyarbakır'da silahlar patladı: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA21 Mayıs 2024 Salı 15:42 - Güncelleme:
Diyarbakır'da silahlar patladı: Yaralılar var
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Olay, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 206'ncı Sokak'ta meydana geldi. 2 grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. Kavgada S.A. (25) bacağına, Y.A. (20) da kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerinden belirlediği 6 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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