Diyarbakır'da silahlı 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 1 teröristin silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen “Şehit J.Uzm.Çvş .Uğur SAĞLAM-65 Operasyonu”nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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