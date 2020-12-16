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Diyarbakır'da silahlı kavga

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA16 Aralık 2020 Çarşamba 00:15 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 00:15
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, olaya karışanların yakalanması için bölgede çalışma başlatırken, cadde üzerindeki ev ve araçlarda arama yaptı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi Elazığ Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışanların yakalanması için bölgede çalışma başlatırken cadde üzerindeki ev ve araçlarda arama yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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