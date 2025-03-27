İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,012
  • EURO
    41,3773
  • ALTIN
    3703.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü
ABONE OL

Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde 19 Mart'ta, aracıyla seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Umut Y, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda başından yaralanan Umut Y, ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.