Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır-Bismil kara yolunun Çınar ilçesi Şükürlü Mahallesi mevkisinde 19 Mart'ta, aracıyla seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Umut Y, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda başından yaralanan Umut Y, ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.