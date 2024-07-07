Diyarbakır'da suç örgütüne operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerini kurşunlayan, silahla yaralama suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturan ekipler, şüphelileri ve kaldıkları yerleri tespit etti.

Çete lideri M.T'nin merkez Sur ilçesine bağlı kırsal bir mahalledeki çiftlikte saklandığı bilgisini alan ekipler, dron ile şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla M.T. ile 9 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda, çeşitli suçlarda kullanılan ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.