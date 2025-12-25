İSTANBUL 13°C / 7°C
Diyarbakır'da şüpheli ölüm: 18 yaşındaki Sümeyye'nin cesedi boş arazide bulundu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir apartmanın boş dairesinde 18 yaşındaki Sümeyye D'ye ait ceset bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

25 Aralık 2025 Perşembe 19:38
Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu gördü.

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 18 yaşındaki Sümeyye D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

