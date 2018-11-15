Diyarbakır'da şüpheli otomobil, fünyeyle patlatıldı
Diyarbakır Silvan karayolunda park edilen şüpheli otomobil, güvenlik güçlerince fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı.
- DHA
Diyarbakır- Silvan karayolunun 6'ncı kilometresinde, bugün öğleden sonra yol kenarına park edilen otomobili gören sürücüler, şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler, karayolunu ulaşıma kapatıp güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin çağırdığı bomba imha uzmanları, inceleme yaptıkları otomobili, fünye yerleştirip, kontrollü şekilde patlattı. Otomobildeki inceleme sürerken, yol yeniden ulaşıma açıldı.
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