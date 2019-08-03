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Diyarbakır’da susuzluk çilesi

Aşırı sıcaklarda haftalardır suları akmayan Diyarbakırlılar isyanda. Susuzlukla boğuşan vatandaşlar HDP’li belediyeye öfkeli: Bir aydır su yok. Çoluk çocuk perişanız.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir aydır su sıkıntısı yaşayan kadınlar, HDP’li belediyeye isyan etti. Sur’da bazı merkez ve kırsal mahallelerde yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Gece bir ya da iki saat su verilen mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlar, hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu yaz günlerinde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor. 

HDP GELDİĞİNDE HEP AYNI SIKINTI

İlçede yaşayan vatandaşlardan Zehra Yılmaz, yaklaşık bir aydır su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Gece 02.00 veya 03.00›te bir saat su aktığını dile getiren Yılmaz, su almak için nöbet tuttuklarını, bazı komşularının ise su olmadığı için evlerini terk ettiğini belirtti. Sur Belediyesi ile Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün su kesintisine çözüm bulmasını istediklerini ifade eden Yılmaz, «HDP her başa geldiğinde bu su sıkıntısını çekiyoruz. Gece saat 2›de suyumuz geliyor. O saate kadar nöbet tutuyoruz. Bir saat kadar ne su aldıysak. Çamaşır ve bulaşık makinesi çalışmıyor. Çocuklarımıza banyo yaptıramıyoruz. Yaz ortası, insan kendi insanına bu eziyeti etmez. 10 ailenin yaşadığı iki binada şimdi sadece üç aile kalmış. Herkes susuzluktan dolayı evlerini terk etti” diye konuştu.         

KAYYUM DÖNEMİNDE SU SORUNU YOKTU

DİSKİ ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi›ne sürekli olarak şikayetlerini ilettiklerini dile getiren Yılmaz, “Hiçbir şekilde çözüm yok. Görevlendirme yapılmasından önce de su kesintisi vardı. Kayyum döneminde su sıkıntısı yaşamadık. Şimdi yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz.” ifadelerini kulladı. 

 Serap Aktaş (48) da bir aydır su kesintisi yapıldığını, bu nedenle mağdur olduklarını kaydetti. Su sıkıntısı nedeniyle insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Aktaş, “Bir aydır suyumuz yok. Su olmadığı için herkes evini terk etmiş.  Gece bir ya da iki saat akıyor ve kesiliyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Camiden su taşıyoruz. Belediyeden su istiyoruz. Bir çare bulsunlar” diye tepkisini dile getirdi.       

SUR BELEDiYESi’Ni DiSKi YALANLADI

Sur Belediyesi yetkilileri, ilçede böyle bir sıkıntı yaşanmadığını, kendilerine su sorunu nedeniyle başvuru yapılmadığını öne sürdü. Ancak DİSKİ ise Sur Belediyesini yalanladı. DİSKİ yetkilileri aşırı su tüketiminden dolayı kuyularda su seviyesinin düştüğünü, dengelemek için belirli saatlerde su kesintisi yapıldığını, kuyulardaki su normal seviyeye ulaşıncaya kadar kesintilerin devam edeceğini belirtti.   

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