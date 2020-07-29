AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:41 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:41

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada bazı kişilerin sikke satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli, Yaytaş mahallesi köprü inşaatı mevkisinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 4 altın metal para, 6 bronz sikke, 3 yüzük mühür, mühür, 3 akik taşlı mühür, 2 akik kolye ucu, haç obje, 4 gözyaşı şişesi, 2 metal obje olmak üzere 26 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.