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Diyarbakır'da 'tarihi eser' operasyonu: 187 bronz sikke ele geçirildi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait 187 bronz sikke ele geçirildi.

AA27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:18 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:18
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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Ergani ilçesinde bazı kişilerin tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiye ulaşıldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında ve kullandıkları araçta Roma dönemine ait 187 bronz sikke bulundu.

Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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