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Diyarbakır'da tarihi sikke operasyonu! 3 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 102 adet gümüş ve bronz sikkeyi satmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı. Ele geçirilen sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA24 Ocak 2022 Pazartesi 12:10 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:10
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldığı istihbari bilgi doğrultusunda Kayapınar ilçesinde yaşayan kişilerin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 200 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, adreslerini tespit ettiği 3 şüpheliyi Kayapınar Medya Mahallesi'ndeki bir evde yakaladı. Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 adet gümüş ve 69 adet bronz sikke ele geçirildi. Sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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