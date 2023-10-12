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Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetleme

2 Ekim'de ülke genelinde et, süt ve yumurta sektörlerinde 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetimler kapsamında Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da et, süt ve yumurta üretimi yapılan, depolanan ve satışa sunulan iş yerlerinde denetimler yapılıyor.

IHA12 Ekim 2023 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetleme
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Ekim'de ülke genelinde et, süt ve yumurta sektörlerinde 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetimler başlatıldı. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince ilde gerçekleştirilen denetimlerde de işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartlarda üretim yapıp yapmadıkları, ürünlerin muhafaza şartları ve izlenebilirlik sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilirken, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması temin ediliyor. Mevzuat hükümlerine uymayan işletmeler hakkında gerekli işlemler tesis edilecek.


İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, denetimlerin halk sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından ülke genelinde 28 Ağustos 2023 tarihinde başlatılan ve öncelikle toplu tüketim yerlerini kapsayan 3 haftalık denetimlerin arkasından daha sonra toplu satış yerleri denetime tabi tutuldu. Daha sonrasında ise üretim iznine tabi olan işletmelerin kontrolleri devam etmektedir. Bu çerçevede toplu tüketim yerlerine yönelik bin 999 adet işletme denetimini gerçekleştirdik. Toplu satış yerleriyle ilgili 2 bin 700'ün üzerindeki işletmeleri de denetime tabi tuttuk. Şu anda üretim izin belgesiyle faaliyet gösteren alanların denetimine devam ediyoruz. Bu ayın 13'üne kadar bu denetimlerimiz Diyarbakır genelinde devam edecek" dedi.

"Bu aşamada özellikle et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi yüksek risk taşıyan gıda gruplarındaki denetimler önem arz etmektedir" diyen Atalar, "Bunlarla ilgili 115 gıda kontrol görevlisi personelimizle beraber bu üretimin yapıldığı yerler ve bunların depolandığı, satışa arz edildiği yerler denetlenmektedir. Ürünlerin geriye doğru izlenebilirliğinin sağlanması açısından bütün prosedürlerin yerine getirilip getirilmediği, bu zincire tabi ürünlerin kontrollerinin doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı konularında da denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede de sağlıklı gıdaya erişebilmek için her türlü tedbirleri almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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