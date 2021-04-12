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Diyarbakır'da terör operasyonu: HDP'li vekilin danışmanı dahil 11 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın danışmanının da yer aldığı 11 kişi tutuklandı, 12 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 TV Diyarbakır / Şeyhmus Çakan12 Nisan 2021 Pazartesi 10:59 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:05
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 Nisan'da terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Özgür Kadın Hareketi'nin, üyelerinin terör örgütü adına siyasi- ideolojik eğitim almalarına 'dernek' ve 'platform' adı altında destek olduğu, terör örgütünün kadınlara sempatisini kazandırarak, kadınları saflarına çektiği, legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı, yürüyüş düzenlediği yönünde bilgiler elde etti. Çalışmalar sonucu belirtilen faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah kent genelinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı.

HDP'Li MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARININ DA ARALARINDA OLDUĞU 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan işlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın danışmanı L.A., A.K., N.A., Ş.O. Ş.Z., F.A.K., N.T., S.G., B.K.U., R.T., ve Z.B., adli makamlarca sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 1'i ev hapsi cezası alırken 12 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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