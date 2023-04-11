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Diyarbakır'da terör örgütü PKK propagandası! Başsavcılık soruşturma başlattı

Diyarbakır'da HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin katılımıyla terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma başlattı.

AA11 Nisan 2023 Salı 23:39 - Güncelleme:
Diyarbakır'da terör örgütü PKK propagandası! Başsavcılık soruşturma başlattı
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Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'nin seçim bürolarının açılışında terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

HDP VE YEŞİL SOL PARTİ YÖNETİCİLERİ KATILDI

Merkez Sur ilçesi Karaçalı ve Bağlar ilçesi Mevlana Halid Mahallesi'nde, dün HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile HDP ve Yeşil Sol Parti yöneticilerinin katılımıyla seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açılışta, katılımcıların yaptığı konuşmalar ve atılan sloganlarda "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

  • Yeşil Sol Parti
  • Diyarbakır
  • terör örgütü propagandası yapmak

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