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Diyarbakır'da teröristin cesedinin toprağa gömülü bulunmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalıştığı için öldürüldüğü iddia edilen teröristin cesedinin toprağa gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:56
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Soruşturma kapsamında yakalanan Y.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu "Rohat Pasur" kod isimli terörist C.A'nın, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçmaya çalışan "Serdar Batman" kod adlı M.Ç'yi öldürdüğü ve cesedini Kulp ilçesine bağlı Bilgili mezrası kırsalındaki ormanlık alana gömdüğü bilgisine ulaşılmış, incelemede terörist M.Ç'nin cesedi toprağa gömülü bulunmuştu.

Ekipler, soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla şüpheli Y.T'yi adresinde gözaltına almış, ikametgahındaki aramada 199 fişek ve 3 yasaklı yayın ele geçirilmişti.

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