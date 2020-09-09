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  • Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe: 5 ton 81 kilogram esrar maddesi ile 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Diyarbakır'da terörün finans kaynağına büyük darbe: 5 ton 81 kilogram esrar maddesi ile 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 5 ton 81 kilogram esrar maddesi ile 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen hint kennevirleri imha edildi.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:41
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında Lice ilçesi Yalaza, Bağlan, Dolunay ve Çavundur Mahalleleri ile Silvan ilçesi Dolapdere Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan narko-terörizmle mücadele operasyonlarının tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda, 255 farklı noktada 5 ton 81 kilogram esrar maddesi, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir bitkisi, kenevir tarlalarını sulamak maksadıyla kullanılan 11 bin 525 metre sulama hortumu ile 2 adet su motoru ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip yerinde imha edilmiş, ele geçirilen esrar maddesi muhafaza altına alınmıştır. Operasyon esnasında esrar maddesi ile suçüstü yakalanan 3 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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