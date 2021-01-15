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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Yaşanan kazada Ozan Poyraz (25) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

DHA15 Ocak 2021 Cuma 11:03 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 11:03
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Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Batman yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CZY 042 plakalı otomobil, Silvan ilçesi Malabadi mevkisindeki virajda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki Ozan Poyraz yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, hava ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı. Ozan Poyraz'ın cansız bedeni de morga konulmak üzere hastaneye götürüldü.

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