Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı

Diyarbakır-Lice karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. 3 kişinin yaralandığı kazada, araçta sıkışan 2 kişi itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Diyarbakır-Lice karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 TAB 76 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre boyunca taklalar attıktan sonra duran araçta bulunan E.M., M.M. ve L.M. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta önde bulunan E.M. ve M.M. sıkıştıkları yerden itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA