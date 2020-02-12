İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,026
  • EURO
    6,5804
  • ALTIN
    303.117
  • BIST100
    121141
Güncel

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

IHA12.02.2020  11:56 - Güncelleme: 12.02.2020  11:56

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden gelen Eşref Alan’ın kullandığı 21 BV 287 otomobil, Diyarbakır-Batman karayolu Üçtepe köyü mevkisinde yola çıkan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 34 VE 7364 plakalı transite yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar
Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

Yakasından tutup silkelediler, 'vatan haini' diye bağırdılar

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi
'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

'İdlib' açıklaması soru işaretlerine neden oldu! ABD'nin bakış açısını özetledi

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı
İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

İdlib'de düşürülen helikopterle ilgili dikkat çeken Süleymani detayı

Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar
Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar

Ortaklaşa sıvılaştırılmış doğal gaz satacaklar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.