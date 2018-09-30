Diyarbakır'da tırda yapılan aramada 166 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Elazığ karayolundaki kontrol noktasında durdurdukları tırda arama yaptı.
Narkotik köpeği Oyit'in kullanıldığı aramada tırın çekicisine gizlenmiş 166 kilogram esrar bulundu.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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