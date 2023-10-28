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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 435 kilogram esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'nin Birlik Mahallesi kırsalında başlatılan "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç" operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda 397 kilogram kubar, 38 kilogram toz esrar, 332 bin 920 kök kenevir ve 299 bin 200 kök skunk bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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