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Diyarbakır'da vahşet: Silahla ağır yaraladıkları adamı tekmelediler

Diyarbakır'da iki kişi, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen bir kişiye kurşun yağdırdı. Hızlarını almayan saldırganlardan biri, yere düşen şahsı tekmelemeye devam etti.

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Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi, kaldırımda beklerken kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Araçtan inen saldırganlar 6 el ateş ederken, saldırganlardan biri yere yığılan şahsı tekmeledikten sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden şahıs ise ağır yaralandı. Yaralı şahıs, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.  
 
Bölgeye gelen güvenlik güçleri delil çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. 

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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