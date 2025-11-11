İSTANBUL 19°C / 13°C
  • Diyarbakır'da viyadük inşaatı faciası! Bakan Tunç: Bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Güncel

Diyarbakır'da viyadük inşaatı faciası! Bakan Tunç: Bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA11 Kasım 2025 Salı 22:36 - Güncelleme:
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş yolu arasında yapılan viyadük inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Yaşanan üzücü olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayın nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak aralarında inşaat mühendisi, makine mühendisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

