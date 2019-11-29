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Diyarbakır'da yakalanan gri kategorideki kadın terörist tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan gri kategorideki terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince, 19 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Tuncer ile ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Tuncer ve 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Tuncer ve iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik 19 Kasım'da operasyon düzenlenmiş, aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalanmıştı.

Terörist Semra Tuncer ile 4 zanlının yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

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