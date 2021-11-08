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Diyarbakır'da yapılan baskında 7 ruhsatsız tabanca yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 13:20 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 13:20
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca bulundurdukları belirlenen zanlıları adalete teslim etmek amacıyla merkez Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen operasyon başarıyla tamamlandı.

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada 5 adet 7.65 mm çapında, 2 adet 9 mm çapında 7 ruhsatsız tabanca ve 7 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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