Diyarbakır'da yıkılan binalardan sorumlu 31 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı 42'ye yükseldi.

2 şüphelinin vefat ettiği tespit edilirken, 97 yaşında olan bir şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 8 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.