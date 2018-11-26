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Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edilirken, görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

  • DHA
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Diyarbakır'da sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Kentte görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sabah Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır- Ankara uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Yoğun sis nedeniyle bazı uçuşlar için hava şartlarının düzelmesi beklenirken, karayolunda seyir halindeki sürücülerin de mesafeleri koruyarak ilerlediği görüldü. Kentte sis etkisini sürdürüyor. 
 

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