Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bingöl-Diyarbakır seferi yapan yolcu otobüsü, merkez Sur ilçesine bağlı Mermer köyü Yazılıpınar mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde emniyet tedbirlerini alarak kara yolunu trafiğe kapattı.
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