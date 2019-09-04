Diyarbakır'da zehir tacirlerine ağır darbe!
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ele geçirildi.
- AA
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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