İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Kasım 2020 Cuma / 20 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5379
  • EURO
    10,1287
  • ALTIN
    534.737
  • BIST100
    1178.83
Güncel

Diyarbakır'da zincirleme kaza

Diyarbakır'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 12:52 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 12:52
ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki Kantar Köprülü Kavşak'ta meydana geldi. Alt geçitte aynı yöne giden henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HC 5369 plakalı otomobil, 16 LJY 20 plakalı otomobil, 34 VM 7476 hafif ticari araç, 63 AB 135 otomobil ve plakası bilinmeyen otomobil çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.