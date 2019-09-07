Terör örgütü PKK'nın HDP yardımıyla dağa kaçırdığı çocukların aileleri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmış ve çocukları geri gelene kadar bu eylemin süreceğini ifade etmişlerdi.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Cenk Eren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlatlarının bırakılması için oturma eylemi yapan annelere destek tweet'i atmıştı.

TEHDİT EDİLDİ

HDP'den çocuklarını geri isteyen ailelerin sayısı her geçen gün artarken, teröristler bu konuda geri adım attırmak için aileleri taciz ve tehdit ediyor. Ailelere destek olduğunu belirten Eren'de bu tehditlere maruz kaldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Eren, "Diyorlar ki böyle şeylere karışma canından olursun. Korkar mıyım? Cansa tabii ki korkarım. Kim ölümden korkmaz. Tehdit ediyorlar, edin ne yapayım doğru bildiklerimizi söylemeyeyim mi?" diye yazdı.

Ailelere destek olduğu için tehdit edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Eren, tehdidi yapan kişi yada kurum hakkında bir açıklama yapmadı.

(Yeni Şafak)