Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında eski generallere müebbet
Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı.
- AA
Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı.
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