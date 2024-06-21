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Diyarbakır ve Mardin arasında yangın! Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Yangında 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı açıklandı. Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır Çınar'daki anız yangınıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

AA21 Haziran 2024 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Diyarbakır ve Mardin arasında yangın! Soruşturma başlatıldı
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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Yangında 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ekiplerin de yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

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  • Adalet Bakanı Tunç
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