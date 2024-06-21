Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. Yangında 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı açıklandı. Ekiplerin de yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır ve Mardin arasında 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan ve geniş bir araziye yayılan anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

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