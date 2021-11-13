İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2021 Cumartesi / 8 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
Güncel

Diyarbakır'daki kavga: 9 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, B.K.'nin (17) tabancayla vurularak öldürüldüğü silahlı kavganın 9 şüphelisi, 70 kamera görüntüsünden tespit edilip, yakalandı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

DHA13 Kasım 2021 Cumartesi 10:57 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:57
ABONE OL

Bağlar'ın Mevlana Halit Mahallesi'nde, 26 Ekim gecesi iki grubun silahlı kavgasında tabanca ile vurulan B.K., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde B.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olaya karışan ve B.K.'yi öldürülen kişi veya kişilerin belirlenmesi için 45 sokak ve 8 caddedeki 70 kamera kaydını inceledi. Yapılan inceleme sonucu olaya karıştıkları belirlenen M.D. (21), D.H. (17), A.I. (21), T.A. (18), E.K. (15), Y.C. (15), M.S.Y. (16) ve B.A. (15) adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, olayın failinin C.F. (26) olduğu tespit edildi. C.F., Bismil ilçesinde 2 adrese gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.