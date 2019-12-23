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Diyarbakır'daki 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu'nda terör örgütüne ağır darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 'Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu'nda 456 kilogram esrar, biri 4 odalı 13 sığınak ile toprağa gömülü bidonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

AA23.12.2019  11:39 - Güncelleme: 23.12.2019  11:40

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesinin engellenmesi, bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerinin yakalanması, terörün finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığınca 21 Aralık'ta başlatılan "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" sürüyor.

Operasyonda narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazideki çalılar ve kayalıkların arasına gizlenmiş çuvallarda 456 kilogram esrar bulundu.

PKK'lı teröristlerce kullanılan biri 4 odalı ve 60 metrekare büyüklüğünde olmak üzere 13 kış sığınağı tespit edildi.

Sığınaklar Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi ve Mayın/EYP Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

- ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU
 

Aramalarda söz konusu sığınak ile ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü bidonlarda iki kalaşnikof, RPG-7 roketatar, tabanca, 15 kilogram amonyum nitrat, 4 kilogram C-4 patlayıcı, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 57 kütüklük ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

- PATLAYICI DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ
 

Lice ilçesinin Hedik köyü kırsalında yapılan aramada da toprak altına gizlenmiş 45 kilogramlık sanayi tüpü içine 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımıyla hazırlanan el yapımı patlayıcı düzeneği bulundu.

Düzenek kontrollü şekilde imha edildi.

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