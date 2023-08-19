İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2023 Cumartesi / 3 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0717
  • EURO
    29,5254
  • ALTIN
    1644.53
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Diyarbakır'daki orman yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

AA19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki orman yangını söndürüldü
ABONE OL

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangınında 12 hektarlık alan zarar gördü.

Kuyular ile Çukur Mahallesi arasındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve 30 işçi ile 2 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı katıldı.

yoğun mücadele verildi

Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olmasından dolayı zorluk yaşayan ekiplere, askeri helikopter de destek verdi.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.