İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2023 Cuma / 9 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,3066
  • EURO
    28,3499
  • ALTIN
    1617.29
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'daki örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor
Güncel

Diyarbakır'daki örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gece saatlerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde tekrar alevlendi.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor
ABONE OL

Ergani ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Ergani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma personeli sevk edildi. Kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın etkili olmasından ötürü tekrar çıktı.

Öte yandan, dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim alanına yaklaştı.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, "Ergani Değirmendere Mahallesi'nde mera alanında dün gece yangın çıkmıştır. Ekiplerimiz yangını kontrol etmiş olup, soğutmasını yapmıştır. Sabah saatlerinde tekrardan yangın çıkmıştır. Ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir" dedi.

  • Diyarbakır yangını
  • Ergani kontrol altında
  • rüzgar etkisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.