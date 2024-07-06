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Diyarbakır'daki otomobile silahlı saldırı olayında ağır yaralanan 2 kişi öldü

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 2 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 13:40 - Güncelleme:
Diyarbakır'daki otomobile silahlı saldırı olayında ağır yaralanan 2 kişi öldü
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Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde dün bir otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu (32) ve Reşit Akyol (38) hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 1'i ağır 4 kişinin tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.

Dün, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 AUD 321 plakalı otomobile saat 21.00 sıralarında, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun 28. kilometresinde, başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açılmış, saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi yaralanmıştı.

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