Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'daki polislere yönelik terör saldırısında 6 kişi tutuklandı

Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polisin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hani'de 17 Aralık'ta şüphe üzerine bir aracı takibe alan polis ekibine, PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü, bir polis memurunun yaralandığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Y, A.O, İ.N, A.O, T.O. ve A.O sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 17 Aralık'ta 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araç takibe alınmış, polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde, PKK'lı teröristlerce ateş açılmıştı.

Saldırıda yaralanan ve helikopter ile Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan polislerden Nazım Tuncer müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA