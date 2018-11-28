Diyarbakır'daki saldırıda bakkal dükkanı işleten kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir iş yeri sahibi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Şehitlik Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten M.N.B, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce iş yerinde silahlı saldırıya uğradı.
İş yeri sahibi olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, saldırganların bulunması için çalışma başlattı.
Saldırının alacak verecek nedeniyle gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.