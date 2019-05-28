Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

33°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0732
  • 6,7986
  • 250.633
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'daki vahşetin İzmir'de aile içi kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda, aynı zamanda güvenlik korucusu olan Meşebağları köyü muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış'ın (57) öldüğü, eşi Emine Bıkmış ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet Bıkmış'ın da yaralandığı saldırının İzmir'de aile içi kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EŞİNİN KARDEŞLERİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ, HASTANEDE ÖLDÜ
 
İzmir'in Güzelbahçe ilçesi 655 sokakta geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Hayrettin İkilik'in tartıştığı eşi S.İ.'yi darp etmesi aile içinde huzursuzluğa neden oldu. İddiaya göre S.İ., durumu Diyarbakır'ın Hazro aynı zaman güvenlik korucusu olan ağabeyi Hasan Bıkmış'a eşinden şiddet gördüğünü anlattı. Bunun üzerine Hasan Bıkmış, kardeşleri M.B.(18) ile M.B.'yi (22), İzmir'e gönderdi. Kız kardeşlerinin evine gelen M.B.(18) ile M.B.(22), çıkan tartışmanın ardından enişteleri Hayrettin İkilik´i sopayla döverek hastanelik etti. Olayda ağır yaralanan Hayrettin İkilik, 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan İkilik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pide ustası olan 3 çocuk babası İkilik´in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili İkilik´in eşi S.İ. ile eşinin kardeşlerini gözaltına alındı.
 
İZMİR´DEKİ CİNAYET DİYARBAKIR´A UZANDI
 
Hayrettin İkilik´in ölümünün ardından Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Meşebağı Köyü'nde oturan köy muhtarı ve güvenlik korucusu Hasan Bıkmış'ın kullandığı minibüs silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış (57) yaşamını yitirirken, eşi Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış (7) yaralandı. Saldırı ile ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri olayın İzmir'de oturan aile yakınları ile ilgili olduğunu belirledi. Silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturmada İzmir'de darp edildikten sonra yaşamını yitiren Hayrettin İkilik'in, Hazro ilçesinde oturdukları belirlenen kardeşleri S.İ ve K.İ. ile S.İ.'nin iki oğlunun şüpheli olarak arandığı öğrenildi.

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Sahada çalışacaklara İstanbul gerekçeleri! 

Sahada çalışacaklara İstanbul gerekçeleri! 

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Kartal için av vakti

Kartal için av vakti

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

O depo insanlığın sonunu getirebilir

O depo insanlığın sonunu getirebilir
 

POPÜLER HABERLER

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Dünya hakkında az bilinen çarpıcı gerçekler

Dünya hakkında az bilinen çarpıcı gerçekler

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

Giriş ve çıkışlar abluka altına alındı! Bin polisle dev operasyon

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

Çarlık Rus dönemine dayanıyor, tarihi binayla ilgili karar verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA