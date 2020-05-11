Diyarbakır'dan Berlin'e anne dayanışması

11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:55

Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin (20) annesi Maide T, Alman Federal Meclisi önündeki eylemine devam ederken ona Diyarbakır annelerinden de destek geldi.

Akşam'ın haberine göre Anneler Günü’nü kızı olmadan geçireceği için üzgün olan Maide T’ye destek mesajı gönderen Ayşegül Biçer, 18 ay önce evladı Mustafa’nın kaçırıldığını hatırlatarak “Maide hanım korkmasın.

Dağdaki bütün evlatlar geri dönene kadar dünyanın her yerinde mücadeleye devam” derken, oğlu Adil’i 5 yıldır bekleyen Cennet Kabaklı da, “Gönlümüz O’nunla. Pes etmeyeceğiz ve hep birlikte evlatlarımıza kavuşacağız. Biz anneler birlik olursak HDP çaresiz bu işi çözecek” dedi.

BRÜKSEL’DE EYLEM

Ağrı’da lise 3’te okurken 6 yıl önce kaçırılan kızı Hayal’in hasreti ile yanan Süheyla Demir ise, “Tüm anneler Maide hanımın arkasındayız. Bir dahaki anneler gününde evlatlarımızla olalım” diye konuştu.

Kızına kavuşabilmek için Başbakan Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’den yardım isteyen Maide T, ‘’Bu konuda daha fazla sessiz kalmasınlar’’ dedi. Maide T., sesini daha fazla duyurmak amacıyla bundan sonra AB Komisyonu ile Brüksel’deki terör örgütüne yakın derneğin önünde eylem yapmayı planlıyor.

Maide T’nin bir haftadır Alman Federal Meclisi önünde devam ettiği eyleme destek veren çok sayıda kişi bulunuyor. Alman medyası da Maide T'nin isyanını haberleştirdi.

ALMANYA’DA TÜRK İŞYERLERİNİ YAKAN ZANLI YAKALANDI

Almanya’da Bavyera’nın Waldkraiburg bölgesinde, Türklere ait işyerlerine yapılan saldırıların zanlısı, tren istasyonunda çantasında 20 adet boru bombasıyla yakalandı. Polis, terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki saldırganın evinde de bombalar buldu. Savcılık, saldırganın da Türk asıllı olduğu ve Türklerden nefret ettiğini söylediğini aktardı. Yılbaşından bu yana Türklere ait 6 işyerine yapılan saldırılarda, çok sayıda işyeri tahrip olmuş, bir Türk marketi yanmış, 6 kişi yaralanmıştı.