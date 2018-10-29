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Diyarbakır’ın 3 ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Diyarbakır’ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı toplam 77 köy ile beldesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • İHA
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.
 
Açıklamada, ''Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Dibekköy, Budak, Dallıca, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kutlu, Kayacık, Serince, Kabakaya, Uçarı, Yalaza, Ortaç, Ziyaret, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Esenler, Dolunay ve Türeli köyleri ile Ahmetbey, Guçik, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Dablo, Alataş, Sınır, Pınar, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören Çanak, Sağlam, Hevselbey mezraları, Kocaköy ilçesine balı olan Arkbaşı, Tepecik, Boyunlu köyleri ile Akdiken, Hacıreşit, Varlık, Işıklar, Gökçe mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan Çitlibahçe, Sarıerik, Ormankaya, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Dadaş, Kırmataş, Terdöken, Gözebaşı köyleri ile Şahgeldi, Bayram, Nebiya, Yılgeçti, Teknebaşı, Ajikan ve Eldeğemez mezraları 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 21.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır’’ denildi.

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