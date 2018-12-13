Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Kral Kızı Barajı'nın kapakları aşırı yağış dolayısıyla koptu Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Kral Kızı Barajı'nın kapaklarından biri aşırı yağış dolayısıyla koptu, jandarma ve AFAD ekipleri Dicle Nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.