Diyarbakırlı anneler eylemde! HDP’lilerin çocukları lüks tatilde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde mücadelesi devam ederken HDP’lilerin çocukları lüks yaşamlarına devam ediyor. İşte HDP’li vekillerin lüks hayatı yaşayan çocukları…

KÜRT ÇOCUKLARININ OKUMALARINA ENGEL OLUYORLAR

HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemine katılan anne Hüsniye Kaya, kızı Mekkiye’nin terör örgütü YPG’nin elinde olduğunu belirtti. Diyarbakır annesi Kaya, “Kızım 14 yaşında götürüldü. Hiç haber alamadım, lise ikiye gidecekti. Okula bir ay kala götürdüler. Okumasını istiyordum. En küçük çocuğumdu. Ona kıyamıyordum ama alıp götürdüler.” dedi.

“DİYARBAKIR’DA GENÇ BIRAKMADINIZ”

HDP’nin dağa kaçırdığı kuzeni için oturma eylemine katılan Aysel Bozkurt, terör örgütünün Diyarbakır’da genç bırakmadığını söyledi. Bozkurt, “(HDP’li yöneticilere) Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun oturuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Gönderdiniz, yalan mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır'da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. Size verecek çocuğumuz yok, getirin. Bunların çocukları lüks okullarda okuyor. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar?”

“KÜRT ÇOCUKLARINI AMERİKAN’IN UŞAKLIĞINA GÖNDERİYORLAR”

Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer ise çocuğunun HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade etti. Anne Biçer, “Elin çocuğunu Amerikan uşaklığına gönderen sizlersiniz. Yanan yüreğimin ateşiyle oturuyorum. Diyarbakır sizin rezilliğinizden bıkmış artık.” dedi.

HDP’Lİ VEKİLİN ÇOCUĞUNUN OKUL ÜCRETİ YILLIK 150 BİN TL

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan’ın Fransa’da eğitim gördüğü, kızı Zelal Buldan’ın ise İngiltere’de okuduğu ortaya çıktı. Zelal Buldan’ın yıllık 150 bin TL civarında eğitim bedeli olan Londra’daki Royal Holloway Üniversitesi’nde okuduğu öğrenildi.

HDP’LİLERİN ÇOCUKLARI DÜNYAYI GEZİYOR

HDP Ankara Milletvekili Kemal Peköz’un kızı Hevi Peköz ise Paris’te yaşıyor. HDP’li vekilin kızı Hevi Peköz ise sosyal medya yaptığı paylaşımlarda lüks yaşamını gözler önüne seriyor.

HDP’LİLERİN ÇOCUKLARI LÜKS HAYAT YAŞIYOR

Terör örgütü PKK’nin elinde ailelerinden zorla koparılıp kaçırdığı 679 çocuk bulunuyor. PKK son 9 ayda 15 yaş altı 47 çocuğu iyi bir yaşam vaadiyle kandırarak, tehdit ederek dağa kaçırdı.

Kız çocuklarını dağa göndermekle suçlanan ve hapiste bulunan eski HDP Silvan İlçe Eş Başkanı Hülya Biçen hakkında 15 yıl hapis isteniyor.