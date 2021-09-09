Diyarbakırlı öğretmen iki dükkanını okuma salonuna dönüştürdü

AA 9 Eylül 2021 Perşembe 14:41 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:41

İlahiyat Fakültesinden mezun olan ve Hani'de 6 yıldır farklı okullarda ücretli öğretmenlik yapan Yıldız, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için kırsal Gürbüz Mahallesi'ndeki evinin alt katında bulunan kendilerine ait iki dükkanı bu amaçla değerlendirmeye karar verdi.

Kira gelirinden vazgeçerek kiracısını çıkardığı iki dükkanı birleştirip okuma salonu olarak dizayn eden Yıldız, masa, kanepe ve sandalye yerleştirdiği okuma salonunu kitaplarla donattı.

Çocukların kitap okumak için kullandığı salon zamanla farklı branşlardaki öğretmenlerin gönüllü olarak öğrencilere eğitim desteği sunduğu bir alana dönüştü.

Özellikle uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin çokça faydalandığı salon, kitap okuyan ve gönüllü eğitimcilerin desteğiyle sınava hazırlanan öğrencilere başarı getirdi.

Yıldız, bu çabası sonucu kitap okuma alışkanlığı kazandırdığı çocuklar ve Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavlarda fen liselerini kazanan öğrencilerle gurur duyuyor.

- VALİ KARALOĞLU EĞİTİM İÇİN SUNULAN BU ÇABAYI İLÇEYE GENÇLİK MERKEZİ KURARAK TAÇLANDIRDI

Eğitimci Yıldız'ın okuma salonuna kitap yardımı yapılması için sosyal medya paylaşımını gören Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalledeki eski belde belediye binası Gençlik Merkezine dönüştürüldü.

Eğitime katkı sunan Yıldız da merkezin sorumlusu olarak görevlendirildi.

3 dersliğin yer aldığı, 7 öğretmenin görev yapacağı merkezde sunulacak eğitim hizmetinden 2'nci ve 8'inci sınıf arası tüm öğrenciler ücretsiz faydalanacak.

Öğrenciler eğitimden arta kalan zamanda merkezde drama, akıl ve zeka, müzik, halk oyunları gibi birçok kulüp faaliyetlerinden de yararlanacak.

- "GELECEĞİN FİDANLARINI DİKTİK"

Öğretmen 3 çocuk babası Yıldız, AA muhabirine, ücretli öğretmenlik yaparken öğrencilerin yeterince kitap okumadığını fark ettiğini söyledi.

Buna çözüm bulmak için öğretmen arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucu daha önce bir kısmı ayakkabıcı olarak kullanılan evlerinin alt katındaki dükkanları kütüphane gibi hizmete sunmak istediğini dile getiren Yıldız, ailesinin de bu fikrini olumlu karşıladığını belirtti.

Yıldız, kiracıyı çıkartarak iki dükkanı birleştirip kütüphaneye dönüştürdüklerini anlatarak, "Raflar yaptık. İhtiyacımız olan sandalye ve masaları kıraathanelerden satın aldık. Buraya aşama aşama kitap doldurmaya başladık. Burayı kitapla doldurdukça burası cıvıl cıvıl çocuk kaynamaya başladı." dedi.

Amaçlarının çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu aktaran Yıldız, şunları anlattı:

"Kitap okuma alışkanlığının yanı sıra çocuklara girecekleri sınavlarda başarılı olmaları için fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler derslerinde de yardımcı olduk, onlarla soru çözdük. Bu eğitimlerimizin meyvesini aldık. Her yıl en az 4-5 öğrenci fen lisesini kazandı. Burası maddi bir kayıp olarak görülse de manevi olarak çok şey kazandırdı. Geleceğin fidanlarını diktik. Bu fidanlar belki de bilim adamı, doktor, mühendis olacaklar."

Yıldız, bu çalışmalara kayıtsız kalmayarak, mahalleye bir gençlik merkezi kazandıran Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.

Salonda gönüllü olarak öğrencilere destek sunan rehber öğretmen Abdulvahip Yıldız ise öğrencilere derslerindeki başarı seviyesini yükseltmeleri, sınavlar nedeniyle yaşadıkları stresten kurtulmaları için psikolojik destek sunduğunu ifade etti.

- "OKUMA İSTEĞİM ARTTI"

Okuma salonundan faydalanan öğrencilerden Beyzanur Aslan, daha önce kitap okuma alışkanlığının olmadığını, derslerinde de geride olduğunu söyledi.

Okuma salonunun kendisine fayda sağladığını anlatan Aslan, "Derslerde ilerledim ve notlarım yükseldi. Burada kitap okumaya alıştım, evde de çok okumaya başladım. Kitaplara karşı sevgim arttı. Burada arkadaşlarımız ve hocalarımızla soru çözüp, farklı etkinlikler yapıyoruz. Türkçe öğretmeni olmak istiyorum." diye konuştu.

Aslan, kendilerine sağladığı katkı için İbrahim Yıldız'a teşekkür etti.

Ecrin Yıldırım da LGS'de başarılı olmak için okuma salonuna geldiğini, uzaktan eğitim sürecinde de bu salondan EBA'yı takip etme imkanı bulduğunu aktardı.

"Anne ve babamın telefonundan EBA'ya giremiyordum. 3 kardeşiz ve hepimizin EBA'ya girmesi gerekiyordu. Burada hem EBA'ya bağlandım hem de kitaplardan yararlandım. Okuma isteğim arttı." ifadelerini kullanan Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti.