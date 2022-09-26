Diyetisyen Nuray Çağaldoğan: Bağışıklığı güçlendiren gıdalarla kışı güçlü karşılayın

Soğuk havalarda vücudun hastalığa karşı çok daha fazla dirençsiz olduğunu belirten Çağaldoğan, "Biliyorsunuz soğuk aylarda vücut direnci düşer. Bu ise kişinin hastalıklara karşı güçsüz olmasına sebebiyet verir. Kış aylarında ıspanak, yumurta, maydanoz, yoğurt, badem, ceviz gibi besinlerin tüketilmesi; bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayacaktır." ifadelerinde bulundu.

Diyetisyen Çağaldoğan mevsiminde sebze ve meyvelerin tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Gribin daha yaygın olduğu kış aylarında özellikle kış meyvelerinden; nar, kivi, turunçgiller, sebzelerden; kırmızı biber, mor lahana, ıspanak, pazı, kırmızı turp, brokoli, karnabahar sıkça tüketilmelidir ki bağışıklık sistemimiz güçlensin.

Özellikle doğal antibiyotik olarak adlandırdığımız soğan ve sarımsağı ise her mevsimde sıklıkla sofralarımızda kullanmalıyız.

Bağışıklık sisteminin güçlü olması bağırsak sağlığından geçmektedir. Bağırsak sağlığımız ne kadar güçlü olursa vücudumuz da o kadar güçlü bir savaşçı olacaktır. Bu sebeple probiyotiklerden zengin beslenmek çok daha büyük bir öneme sahiptir. Probiyotik içeren süt ürünleri, kefir, turşu, mümkünse ev yoğurdu, sirke ve boza sıklıkla tüketilmelidir." dedi.

AĞIR ŞEKERLİ TATLILAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

Bağışıklığı güçlendirmenin bir diğer yolu ise bağışıklık sistemini zayıflatan yiyeceklerden uzak durmak olduğuna dikkat çeken Çağaldoğan, "Fazla stres, aşırı alkol, hamur işi, yağda kızarmış besinler, ağır şekerli veya glikoz şurubu içeren tatlılar bunlar arasındadır. Özellikle bağışıklık için C vitamini alımı çok önemli. Maydanoz, tere, roka, portakal, limon gibi C vitamininden zengin beslenmek bu dönemde oldukça önemlidir.

Protein dokularımız ve hücrelerimiz için en önemli yapıtaşıdır. Doğal savunma mekanizması için proteinden zengin beslenmek çok çok önemlidir. Kaliteli protein kaynağı olan yumurta, süt ürünleri, balık, yağsız ve sağlıklı yöntemlerle pişirilmiş kırmızı ve beyaz et ürünleri ile bağışıklığınızı desteklememiz gerekmektedir.

Omega3 kaynaklarından zengin beslenmek gerekmektedir. Balık, ceviz, keten tohumu, avokado, semizotu omega3 için en iyi kaynaklar arasında yer almaktadır. Bağışıklık sistemine iyi gelen bu besinleri soframızda daha çok yer vermek gerekmektedir.

Hücreleri koruyan bir diğer madde ise selenyumdur. Selenyumdan zengin besinler tüketildiğinde hücrelerimiz daha güçlü olacaktır. Mantar, susam, tam tahıllı, soğan, sarımsak, Brezilya fındığı bunlar arasında yer almaktadır." açıklamalarında bulundu.