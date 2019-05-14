Dizi oyuncusu Elçin Sangu'yu rezil eden paylaşım
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medya üzerinden sürekli destekleyen oyuncu Elçin Sangu yaptığı bir paylaşımla rezil oldu.
23 Haziran İstanbul seçimi öncesi tweet atan Elçin Sangu, rezil oldu. Sangu, “Herkes adreslerini kontrol etsin mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum” paylaşımını yaptı. Sangu sonrasında bu paylaşımı üzerine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden kendisine gelen yalanlamanın ardından sosyal medyada dalga konusu oldu.
Elçin Sangu'nun sosyal medyada paylaştığı ve adres kayıtlarında olmadığına dair ifadesi gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı ve söz konusu iddia, TC. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yalanlandı.
(Haber 7)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.